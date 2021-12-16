Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Vitor Pereira ile ilgili olay sözler! "1 numaralı korkak"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Uluç, "Türkiye'de 1 numaralı korkak Fatih Terim. Türkiye'de korkak denilecek son adam Pereira" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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