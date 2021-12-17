17 Aralık 2021, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yayın havuzundan çıkabilir mi? 13. maddeye göre...

TFF ve Galatasaray arasındaki kriz sürüyor. İki cepheden de yapılan açıklamalarla beraber Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayın havuzundan çıkabileceklerini söyledi. Elmas yapılan hakem hatalarına karşılık böyle bir tepki koyduklarını açıklamıştı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök bir kulübün yayın havuzundan çıkıp çıkamayacağını anlattı. Özkök, "Galatasaray havuzdan ayrılamaz. Buna engel olan bir usul var. TFF'nin kuruluş ve görevleri üzerine kanun var ve 13. maddeye göre Türkiye'de yayın haklarının tamamını TFF'nin insiyatifine bırakıyor. Kanun ancak meclisteki milletvekillerinin oyları değiştirir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
17.12.2021
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