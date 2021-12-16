Hıncal Uluç'tan Galatasaraylı Mbaye Diagne hakkında sert sözler! "Seni aldatıyordur"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaraylı Mbaye Diagne ile ilgili flaş sözler söyledi. Uluç, "Ben hakem olsam Diagne'nin penaltısını vermem. Diagne'ye dokunsalar 3 takla atıyor. Bu adama penaltı verirken 3 değil 5 kere düşüneceksin. Yüzde 80 seni aldatıyordur" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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