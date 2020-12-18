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Hıncal Uluç: Galatasaray'da Fatih Terim'e inanan oyuncu yok

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Galatasaray'da Fatih Terim'e inanan ve onun için oynayacak oyuncu yok." dedi.
18.12.2020
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