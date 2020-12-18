18 Aralık 2020, Cuma
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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Belhanda'nın menajeri misin?"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Başbaşa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. "Belhanda iyileşti, Terim eskiye döndü" diyen Uluç, Fatih Terim için "Sen Belhanda'nın menajeri misin?" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri
18.12.2020
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