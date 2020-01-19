19 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Henry Onyekuru, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir" denildi.
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Henry Onyekuru taburcu edildi
Galatasaray Kulübü, sıtma hastalığına yakalanarak tedavi altına alınan yeni transferi Henry Onyekuru'nun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Hastaneden taburcu edilen Nijeryalı oyuncunun evinde istiharat edeceği belirtildi.
19.01.2020
Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Henry Onyekuru, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir" denildi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor’da!
- Galatasaray ile Denizlispor 40. kez
- Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan
- Henry Onyekuru taburcu edildi
- Henry Onyekuru taburcu edildi
- "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler"
- Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan
- Ali Koç: Fenerbahçe şu an transfer yapamıyor
- "Emre Belözoğlu bu sezonu tamamlar ama daha fazla gitmez"
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...