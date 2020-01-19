19 Ocak 2020, Pazar

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Henry Onyekuru taburcu edildi

Galatasaray Kulübü, sıtma hastalığına yakalanarak tedavi altına alınan yeni transferi Henry Onyekuru'nun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Hastaneden taburcu edilen Nijeryalı oyuncunun evinde istiharat edeceği belirtildi.
19.01.2020

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Henry Onyekuru, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir" denildi.

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