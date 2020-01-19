Galatasaray'a Sivasspor'dan 2. transfer

Galatasaray, Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş ile söz kesti. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, sarı kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak 25 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan Mert Hakan'a Serie A ekibi Atalanta'nın da teklifte bulunduğu ancak Galatasaray'ın hızlı davranarak başarılı futbolcuyla el sıkıştığı belirtildi.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken yıldız oyuncu, 19 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti.

Galatasaray'ın Mert Hakan'a daha önce anlaşma sağladığı Sivasspor'un diğer futbolcusu Emre Kılınç ile birlikte haziran ayında imza attırması bekleniyor.