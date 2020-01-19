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Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok” dedi.
19.01.2020

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün yeni üyeler için Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen berat töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı ileri sürülen Arda Turan ile ilgili Cengiz, "Bize intikal eden bir şey yok. Fatih hocamız ile 31 Aralık'ta yılbaşı için görüştük. Ben kendisine, 'Bu konu nedir?' dedim. Hoca da, 'Bir gazeteci soru sordu, yanıtladım. Bize intikal eden bir şey olsa, size getiririz' dedi. Nitekim ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. 6 kişi transfer stratejisini belirledik. A harfi gündeme gelmedi. Devamlı sosyal medya üzerinden bunu işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Bize intikal etmeyen bir konuda ahkam kesmeyiz." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili eleştiride bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çaykur Rizespor maçında yüreğim burkuldu. Göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Vicdanlı olun. Korkmayın. Gördüğünüzü çalın. Doğru ve dürüst olun. Adalet dağıtmayın. 'Birine penaltı verdim, diğerine de vereyim', 'Birine sarı kart verdim, ikinciyi vermeyeyim' gibi bir düzenin içine girerseniz, o işin içinden çıkamayız. 'Fair', bu anlamda Türkçe'ye eksik çevrilmiştir. 'Fair Play' demek sadece adil değil, mert ve doğru oyun demektir. Hakemi aldatmaya yönelik hiçbir hareketi kendi takımımdan da olsa onaylamıyorum. Çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu hakemler ligde problem yaratır. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) çok dikkatli olmasını ve yanlış yapanı affetmemesini istiyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi bir konuşması oldu"

Süper Lig'de ikinci yarının tüm kulüpler için hayırlı olmasını dileyen Mustafa Cengiz, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için bulundukları Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalar yaptığını dile getirdi.

Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayın önemine dikkati çeken Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm kulüplerin temsilcileri oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı bizleri huzuruna kabul etti. Görüşlerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi bir konuşması oldu. Sayın TFF Başkanı, yabancı sınırlamasından söz ederken, bir şekilde sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını zikretti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız buna iyi bir tepki verdi. Müthiş bir konuşma yaptı. Özetini söylüyorum, 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Benim adımı (Sayın Cumhurbaşkanı da bu fikirde), (Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü bu şekilde) diye ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem, bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok.' dedi. Hepimiz çok mutlu olduk. Dikkatli olmamız ve spora siyaseti sokmamamız gerek."

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