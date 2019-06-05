05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne?

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu. Kartal, "Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro teklif geldi, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.
05.06.2019

Galatasaray'da forvete yeni aday Galatasaray'da forvete yeni aday 05.06.2019
Mustafa Cengiz'den bayram mesajı Mustafa Cengiz'den bayram mesajı 05.06.2019
Marcao'dan transfer açıklaması Marcao'dan transfer açıklaması 05.06.2019
Galatasaray'da rota Kenan Karaman Galatasaray'da rota Kenan Karaman 05.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda 05.06.2019
Ever Banega'nın menajeri konuştu! Galatasaray... Ever Banega'nın menajeri konuştu! Galatasaray... 05.06.2019
Şener Özbayraklı Galatasaray'da Şener Özbayraklı Galatasaray'da 04.06.2019
Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi 04.06.2019
Diagne'ye Çin'den talip var Diagne'ye Çin'den talip var 04.06.2019
Diagne'ye sürpriz talip! Diagne'ye sürpriz talip! 03.06.2019
İşte Vedat Muriç'in bonservis bedeli! Sportif Direktör açıkladı İşte Vedat Muriç'in bonservis bedeli! Sportif Direktör açıkladı 03.06.2019
Feghouli'den transfer açıklaması Feghouli'den transfer açıklaması 03.06.2019
Galatasaray'a Etebo önerisi Galatasaray'a Etebo önerisi 03.06.2019
İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi 03.06.2019
Vedat Muriç Galatasaray'ı açıkladı Vedat Muriç Galatasaray'ı açıkladı 03.06.2019
Galatasaray'ın rakipleri belli oldu Galatasaray'ın rakipleri belli oldu 03.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!
Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...
Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Fatih Terim ile çalışmak için bedava oynarım"
Recep Niyaz bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Başakşehir...
Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019)
Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör