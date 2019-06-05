05 Haziran 2019, Çarşamba
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Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne?
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu. Kartal, "Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro teklif geldi, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.
05.06.2019
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