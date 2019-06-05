Galatasaray'da forvete yeni aday

Gelecek sezon için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar BB Erzurumspor forması giyen Nijeryalı golcü Samuel Eduok ile ilgileniyor. Transfer ile ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Evren Göz aktardı.

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Forvet rotasyonunda yer alan Diagne, Mitroglou, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda öncelik forvet transferi. Adı Radamel Falcao, Mario Balotelli, Andy Carroll ve Vedat Muriç ile anılan Cimbom'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Sarı-kırmızılıların BB Erzurumspor forması giyen Nijeryalı forvet Samuel Eduok ile çok ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi.Teknik direktör Fatih Terim'in de Nijeryalı golcünün transferine onay verdiği belirtildi.

3 yıldır Süper Lig'de top koşturan Eduok, 2.5 yıl Kasımpaşa'da forma giydikten sonra ara transfer döneminde 400 bin Euro bonservis bedeliyle BB Erzurumspor'a transfer olmuştu.

Bu sezon 23'ü Kasımpaşa formasıyla olmak üzere 38 maça çıkan Nijeryalı forvet, 10 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Devre arasımda transfer olduğu BB Erzurumspor ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan 25 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.