05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Deniz Türüç için transfer açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, A Spor canlı yayınına bağlanarak Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşulan Deniz Türüç'un durumu ile ilgili konuştu.
05.06.2019

Deniz Türüç için resmi teklif almadıklarını belirten Bedir, "Bayramdan önceki dönemde resmi teklif olmasa da, bir takım aracılarla, yetkisi olup olmadığını bilmediğimiz menajerler aracılığıyla bir nabız yoklaması oldu ama bir kulübün başkanıyla bir görüşme yapmadık, teklif de almadık. Deniz çok konuşulan bir oyuncu, yetenekli, her hocanın takımda görmek istediği bir oyuncu. İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarından sonra durum biraz daha netleşir ama Deniz sonuçta Kayserispor'un malı ve burada mutlu. Göndermek gibi bir niyetimiz de yok. Kayserispor'un ve Deniz'in mutluluğuna bir teklif olursa, oturur konuşuruz." dedi.

"10 MİLYON EURO BEDEL VAR"

Deniz Türüç'ün 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğuna dikkat çeken başkan, "Bir malın değeri, alıcının ve satıcının belirlediği rakamdır. Henüz bir pazarlık yapmadık. Deniz'in sözleşmesindeki 10 milyon euroluk rakam var ama Deniz'i isteyen bir takımla henüz karşılaşmadığımız için fiyat telaffuz etmiyorum ve sorulan sorulara sözleşmedeki rakamı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Takas düşünmediklerini söyleyen idareci, "Takas konusu benimle ilgili değil, futbolcuların takas kelimesiyle anılmasını tırnak içinde saygısızlık olarak görüyorum. Bir oyuncu almak istiyorsanız, onun maddi değerini yazarsınız. Eskiden Holosko + 1 milyon, Holosko + 2 milyon gibi espriler oluyordu, bence böyle bir şey mümkün değil. Bir rakamda anlaşırız ondan sonra onlardan almak istediğimiz bir oyuncu olursa onu konuşuruz" diye konuştu.

Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne? Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne? 05.06.2019
Galatasaray'da forvete yeni aday Galatasaray'da forvete yeni aday 05.06.2019
Mustafa Cengiz'den bayram mesajı Mustafa Cengiz'den bayram mesajı 05.06.2019
Marcao'dan transfer açıklaması Marcao'dan transfer açıklaması 05.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da rota Kenan Karaman Galatasaray'da rota Kenan Karaman 05.06.2019
Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda 05.06.2019
Ever Banega'nın menajeri konuştu! Galatasaray... Ever Banega'nın menajeri konuştu! Galatasaray... 05.06.2019
Şener Özbayraklı Galatasaray'da Şener Özbayraklı Galatasaray'da 04.06.2019
Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi 04.06.2019
Diagne'ye Çin'den talip var Diagne'ye Çin'den talip var 04.06.2019
Diagne'ye sürpriz talip! Diagne'ye sürpriz talip! 03.06.2019
İşte Vedat Muriç'in bonservis bedeli! Sportif Direktör açıkladı İşte Vedat Muriç'in bonservis bedeli! Sportif Direktör açıkladı 03.06.2019
Feghouli'den transfer açıklaması Feghouli'den transfer açıklaması 03.06.2019
Galatasaray'a Etebo önerisi Galatasaray'a Etebo önerisi 03.06.2019
İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi 03.06.2019
Vedat Muriç Galatasaray'ı açıkladı Vedat Muriç Galatasaray'ı açıkladı 03.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!
Galatasaray ve Başakşehir o ismin peşinde!
Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!
Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
Galatasaray'da Luyindama tehlikesi!
Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör