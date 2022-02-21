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Göztepe maçı öncesi Galatasaray'da son durum! "Tek yumruk oldular"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Son 14 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılı takım, bu maçla kötü gidişata son verip alt sıralardan kurtulmak istiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, maç öncesi Cimbom'u değerlendirdi ve "Tek yumruk oldular" şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

21 Şubat 2022 | 10:15
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