Göztepe maçı öncesi Galatasaray'da son durum! "Tek yumruk oldular"
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Son 14 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılı takım, bu maçla kötü gidişata son verip alt sıralardan kurtulmak istiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, maç öncesi Cimbom'u değerlendirdi ve "Tek yumruk oldular" şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Göztepe maçı öncesi G.Saray'da son durum! "Tek yumruk oldular" 21 Şubat 2022 | 12:00
00:48
Toroğlu Elmas gerçeğini açıkladı! "Her şeyi kapalı" 20 Şubat 2022 | 12:00
01:09
Flaş G.Saray sözleri! "Onu kiraya vereceğine..." 20 Şubat 2022 | 12:00
01:48
Torrent'ten neşter! Kadroda 4 değişim... 20 Şubat 2022 | 12:00
01:41
Olası Göztepe mağlubiyetinde Torrent'e ne olacak? İşte cevabı! 19 Şubat 2022 | 12:00
00:58
İşte Sensibile'nin asıl görevi! "Campos'un tavsiyesiyle..." 19 Şubat 2022 | 12:00
01:43
Canlı yayında açıkladı! İlk 11'de o isimler değişecek... 19 Şubat 2022 | 12:00
03:09
Flaş Burak Elmas sözleri! "Messi'yi getirse yaranamayacak" 19 Şubat 2022 | 12:00