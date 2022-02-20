GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "Barış Alper Yılmaz'da devam edeceğine Yunus Akgün olsa..."
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Son Sayfa programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün hakkında konuşan Kelleci, "Barış Alper Yılmaz ile devam edeceğine orada Yunus olsa daha doğru bir karar olacağına inanıyorum. Oyuncu çok büyük gelişim katetmedi 16 yaşında da böyleydi. Barış Alper'in aldığı süre kadar Yunus Akgün G.Saray'da süre almadı" dedi. İşte o sözler...
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