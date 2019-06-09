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Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Bafetimbi Gomis A Spor'a açıklamalarda bulundu.
09.06.2019

Gomis'ten Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Al Hilal oyuncusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ve Galatasaray söylentileri hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Gomis, "Türkiye'den teklif almadım ama gönlüm Galatasaray'dan yana" yanıtını verdi.

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