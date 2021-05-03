03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "Şenol Güneş milli takıma almak zorunda"
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, mücadelede sarı-kırmızılılar adına ilk golü atan Halil Dervişoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Korkmaz, "Şenol Güneş artık alternatifsiz değil. Bence Halil'i milli takıma almak zorunda" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
03.05.2021
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