Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da Adnan Polat aday olacak mı?

Galatasaray'da mayıs ayı sonunda olağan genel kurulun yapılıp başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, sarı-kırmızılılardaki seçim gündemini değerlendirdi. Adnan Polat'ın aday olup olmayacağını da açıklayan Tüzemen, "Adnan Polat ibra edilmediği için kongreden özür bekliyor. İade-i itibar bekliyor. Bu gerçekleşirse aday olabilir yoksa Adnan Bey'in aday olacağını düşünmüyorum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL