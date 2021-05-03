03 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da Adnan Polat aday olacak mı?
Galatasaray'da mayıs ayı sonunda olağan genel kurulun yapılıp başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, sarı-kırmızılılardaki seçim gündemini değerlendirdi. Adnan Polat'ın aday olup olmayacağını da açıklayan Tüzemen, "Adnan Polat ibra edilmediği için kongreden özür bekliyor. İade-i itibar bekliyor. Bu gerçekleşirse aday olabilir yoksa Adnan Bey'in aday olacağını düşünmüyorum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
03.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Toroğlu ilk yarıyı böyle yorumladı! "Eziyet çektim"
- Flaş F.Bahçe tespiti! "Mesut ve İrfan Can'ın yerine..."
- Levent Tüzemen: "Federasyondaki Sistem, Fatih Terim'i Türk Futbolunun Dışına İtmeyi Çalışıyor!"
- Canlı yayında flaş sözler! "Bu oyun ve kadro..."
- Flaş G.Saray yorumu! "Yürüyerek yendiler"
- Beşiktaş 2 yıldızla görüşmelere başladı!
- Flaş G.Saray yorumu! "Yürüyerek yendiler"
- Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray Fatih Terim Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi! / A Spor/ 02.05.2021
- G.Saray'da Adnan Polat aday olacak mı?
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...