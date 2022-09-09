Galatasaray’ın transferlerine çarpıcı yorum: Bu fiyatlara Icardi’yi almak büyük başarı
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar transferin son gününde şov yaparak Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı resmen açıkladı. Galatasaray’ın Icardi transferini yorumlayan A Spor yorumcusu Suat Umurhan, “Bu fiyatlara Icardi’yi almak büyük başarı.” ifadelerini kullandı. İşte o sözler…
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