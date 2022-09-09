Galatasaray'da yeni transfer Icardi'nin eşi Wanda Nara İstanbul'dan Türkçe video paylaştı!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'dan paylaşım yaptı. Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "Merhaba Türkiye." ifadelerini kullandı.
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