Video Galatasaray Videoları Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, bir ismi daha Türkiye'ye getirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi İspanyol yıldız Juan Mata İstanbul'a geldi. İşte Mata'nın ilk görüntüleri...

08 Eylül 2022 | 11:06
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