Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, bir ismi daha Türkiye'ye getirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi İspanyol yıldız Juan Mata İstanbul'a geldi. İşte Mata'nın ilk görüntüleri...
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