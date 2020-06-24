24 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'ın gelirleri azalabilir

Son haftalarda şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray, maddi anlamda da önemli bir kayıp yaşayacak. 4. basamakta yer alan sarı kırmızılılar, ligi bu sırada tamamlaması halinde, Şampiyonlar Ligi ve diğer kalemlerle birlikte 32 milyon euro'luk gelirden olacak.
24.06.2020
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