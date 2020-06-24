Galatasaray'ın gelirleri azalabilir

Son haftalarda şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray, maddi anlamda da önemli bir kayıp yaşayacak. 4. basamakta yer alan sarı kırmızılılar, ligi bu sırada tamamlaması halinde, Şampiyonlar Ligi ve diğer kalemlerle birlikte 32 milyon euro'luk gelirden olacak.

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