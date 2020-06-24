Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kartal, "Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı .

ABONE OL