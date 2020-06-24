Galatasaray Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin'i gündemine aldı

Yeni sezon için kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ve Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanan Caner Erkin'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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