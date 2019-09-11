Galatasaray'ı zorlu fikstür bekliyor
Milli ara sonrası Galatasaray üst üste zorlu maçlara çıkacak. Galatasaray 21 günlük dönemde 6 maç oynayacak. Bu sınavlar Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'deki yolunu şekillendirecek. Sarı-kırmızılıların zorlu süreçteki ilk Kasımpaşa. Devler ligindeki temislcimiz bu maçın ardından 18 Eylül'De Brugge deplasmanına gidecek. Galatasaray Belçika'dan döndükten sonra 22 Eylül'del, deplasmanda Yeni Malatyasporla karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar 28 Eylül'de en ciddi sınavlarından birini verecek. Galatasaray Türk Telekom stadı'nda iyi bir başlangıç yapan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Neredeyse antrenman yapmadan karşılaşmalara çıkacak olan Galatasaray'ın bir sonraki randevusu 1 Ekim'de PSG ile olacak. Bu zorlu fikstür 5 Ekim'de Gençlerbirliği deplasmanıyla son bulacak.
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