Mustafa Cengiz: "Rodrigues'in parasını hala alamadık"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yaptığımız transferlerle Türk futboluna büyük katkı yaptık. Allah camiamızı utandırmasın. Bizi değil, camiamızı. Biz utanabiliriz" diyen Cengiz, Galatasaray'ın gündemine dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"GS TV'yi kapatmayacağız, gerekli başvurularımızı yaptık. Kimse alınmasın Galatasaray bir dünya devi, bunu gittiğim her yerde görüyorum. İnşallah 5 yıl arka arkaya şampiyon olacağız. Ancak biz görür müyüz, mahkeme kapılarında ömrümüz vefa eder mi bilmiyorum. Seçime gidersek, kaybederiz diye bir düşüncem olmadı. Orada bırakıp gitseydim, 100 yıl arkamızdan 'Kaçtılar' derlerdi. Tarih bizi yargılardı. Mali yönden ibra olmasaydı, her şeye kabulüm. Ayrıca Dursun Bey ile kişisel kavgam yok, ona düşmanlığım yok. Dursun Bey için 'Çıkıp konuşacak' dediler, çıksın konuşsun, porno kasetimiz mi var, neyden korkacağız. Bizi en sevdiğimiz insanlar eleştiriyor. Bizi sadece sizin gözlerinizdeki parıltı mutlu eder. Biz şampiyon olduk, mali açıdan ilk kez kâra geçtik. Garry Rodrigues'in transferinden 5 milyon euro alacağımız var. Sattığımız kulüp 'Adam bir yere gidecek, para gelecek, vereceğiz' dedi. Adam bir yere gitti, hani para? Hala Rodrigues'in parasını alamadık. Abdurrahim Albayrak'a 5 bin TL para cezasını medyadan öğrendik. Olsun arkadaşlar, doğru duvar yıkılmaz."