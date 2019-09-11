11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mustafa Cengiz: "Rodrigues'in parasını hala alamadık"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
11.09.2019

"Yaptığımız transferlerle Türk futboluna büyük katkı yaptık. Allah camiamızı utandırmasın. Bizi değil, camiamızı. Biz utanabiliriz" diyen Cengiz, Galatasaray'ın gündemine dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"GS TV'yi kapatmayacağız, gerekli başvurularımızı yaptık. Kimse alınmasın Galatasaray bir dünya devi, bunu gittiğim her yerde görüyorum. İnşallah 5 yıl arka arkaya şampiyon olacağız. Ancak biz görür müyüz, mahkeme kapılarında ömrümüz vefa eder mi bilmiyorum. Seçime gidersek, kaybederiz diye bir düşüncem olmadı. Orada bırakıp gitseydim, 100 yıl arkamızdan 'Kaçtılar' derlerdi. Tarih bizi yargılardı. Mali yönden ibra olmasaydı, her şeye kabulüm. Ayrıca Dursun Bey ile kişisel kavgam yok, ona düşmanlığım yok. Dursun Bey için 'Çıkıp konuşacak' dediler, çıksın konuşsun, porno kasetimiz mi var, neyden korkacağız. Bizi en sevdiğimiz insanlar eleştiriyor. Bizi sadece sizin gözlerinizdeki parıltı mutlu eder. Biz şampiyon olduk, mali açıdan ilk kez kâra geçtik. Garry Rodrigues'in transferinden 5 milyon euro alacağımız var. Sattığımız kulüp 'Adam bir yere gidecek, para gelecek, vereceğiz' dedi. Adam bir yere gitti, hani para? Hala Rodrigues'in parasını alamadık. Abdurrahim Albayrak'a 5 bin TL para cezasını medyadan öğrendik. Olsun arkadaşlar, doğru duvar yıkılmaz."

Mustafa Cengiz: Rodrigues'in parasını hala alamadık Mustafa Cengiz: "Rodrigues'in parasını hala alamadık" 11.09.2019
Galatasaray'ı zorlu fikstür bekliyor Galatasaray'ı zorlu fikstür bekliyor 11.09.2019
Galatasaray'da orta saha kurgusu netleşti Galatasaray'da orta saha kurgusu netleşti 11.09.2019
Muriç Falcao'dan daha iyi oyuncu "Muriç Falcao'dan daha iyi oyuncu" 11.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Linnes için rota Arap Yarımadası Linnes için rota Arap Yarımadası 10.09.2019
Radamel Falcao'dan Türkçe cevap! Radamel Falcao'dan Türkçe cevap! 10.09.2019
Falcao: Gelişimde Fatih Terim faktörü etkili oldu Falcao: Gelişimde Fatih Terim faktörü etkili oldu 10.09.2019
İşte Ryan Babel'in 2. golü İşte Ryan Babel'in 2. golü 09.09.2019
Ryan Babel'den şık gol Ryan Babel'den şık gol 09.09.2019
Fatih Terim'in cezasının 19.05'te açıklanması tesadüf "Fatih Terim'in cezasının 19.05'te açıklanması tesadüf" 09.09.2019
Galatasaray'dan TT Stadyumu'na Emirates modeli Galatasaray'dan TT Stadyumu'na Emirates modeli 09.09.2019
Galatasaray'dan Fatih Terim için 'duruşma' talebi! Galatasaray'dan Fatih Terim için 'duruşma' talebi! 09.09.2019
Falcao gün sayıyor Falcao gün sayıyor 09.09.2019
Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'tan Taylan Antalyalı açıklaması Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'tan Taylan Antalyalı açıklaması 08.09.2019
Taylan Antalyalı transferinin peşini bırakmıyoruz "Taylan Antalyalı transferinin peşini bırakmıyoruz" 08.09.2019
Galatasaray itiraz edecek Galatasaray itiraz edecek 08.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i
Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi
Galatasaray kadroyu TFF'ye iletti! Yıldız isim listede yok
Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!
Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör