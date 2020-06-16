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Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Galatasaray, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.
16.06.2020
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