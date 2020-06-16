Galatasaray'da Muslera üzüntüsü

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı büyük üzüntüye sebep oldu. Sarı-kırmızılı kulübün tarihinin en çok forma giyen yabancı oyuncusu olan Uruguaylı, şampiyonluk yolunda çok önemli bir kayıp olarak görülüyor.

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