16 Şubat 2021, Salı
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Galatasaray'dan tarihi karar! Marcao ve Onyekuru'nun fotoğrafı...
Galatasaray, Kasımpaşa maçında çekilen bir kareyle ilgili tarihi bir karar aldı. Marcao ve Onyekuru'nun çamur içindeki penaltı noktasını temizlediği kare, Galatasaray’da ‘kazanma hırsı, takım ruhu ve mücadeleden vazgeçmeme’nin sembolü oldu. Yönetim ise, o anların fotoğrafını Florya Metin Oktay Tesisleri’ne asma kararı aldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. | Son dakika Galatasaray haberi (Gs spor haberi)
16.02.2021
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