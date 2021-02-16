16 Şubat 2021, Salı
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Türk Telekom Stadı'nın zemini ne zaman düzelecek? Galatasaray'dan resmi açıklama geldi
Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu geri aldı. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede zemin yer yer büyük hasar alırken, Galatasaray Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, kulüp televizyonuna konuyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberleri)
16.02.2021
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