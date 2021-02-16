16 Şubat 2021, Salı
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Mbaye Diagne İngiltere'yi salladı! "İlk kez futboluyla bu kadar gündeme geldi"
Galatasaray devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne'yi, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiraladı. Senegalli yıldız yeni takımında ilk maçta haftanın oyuncusu seçilirken, Manchester United maçında da gol atarak istikrarını sürdürdü. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, golcü oyuncuyu değerlendirdi. Çorlu, "Diagne en başarılı dönemini yaşıyor. Diagne, Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana ilk kez futboluyla bu kadar gündeme geldi" dedi. Çorlu ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun 6.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonunun bulunduğunu söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
16.02.2021
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