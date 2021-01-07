Galatasaray Luyindama ile ipleri kopardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, sarı-kırmızılıların Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın gözden çıkarıldığı ve satış listesinde ilk sıraya konulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL