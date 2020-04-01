Ajax Babel'in sözleşmesini feshetti

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiraladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti. Corona virüsü sonrası liglerin ertelenmesinin ardından bu kararı aldığı öğrenilen Hollanda temsilcisinin Abdelhak Nouri, Bruno Varela ve Klass-Jan Huntelaar ile de yollarını ayırdığı öğrenildi.

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