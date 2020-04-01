01 Nisan 2020, Çarşamba
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Ajax Babel'in sözleşmesini feshetti
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiraladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti. Corona virüsü sonrası liglerin ertelenmesinin ardından bu kararı aldığı öğrenilen Hollanda temsilcisinin Abdelhak Nouri, Bruno Varela ve Klass-Jan Huntelaar ile de yollarını ayırdığı öğrenildi.
01.04.2020
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