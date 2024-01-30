Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya övgü dolu sözler! "Fabrika ayarlarına geri döndü"
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz karşılaşmanın ardından Wilfried Zaha'nın performansını değerlendirdi. İşte o sözler...
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