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Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya övgü dolu sözler! "Fabrika ayarlarına geri döndü"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz karşılaşmanın ardından Wilfried Zaha'nın performansını değerlendirdi. İşte o sözler...

30 Ocak 2024 | 08:52
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