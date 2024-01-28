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Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! Transfer böyle açıklandı

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i transfer ettiğini duyurdu. Bayern Münih transferi işte bu paylaşımla duyurdu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

28 Ocak 2024 | 11:43
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