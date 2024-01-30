Sacha Boey'e Bayern Münih taraftarından sürpriz karşılama!
Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans ile Bayern Münih'in dikkatini çeken Sacha Boey, Alman devine transfer oldu. Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Fransız yıldıza sürpriz bir karşılama yapıldı. Bayern Münih taraftarı 23 yaşındaki sağ beki tezahüratlar eşliğinde karşıladı. İşte o görüntüler...
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