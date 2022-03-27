Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'ten şok tepki! "Ben yaşıyorum"
Galatasaray Genel Kurulu'nda ilginç bir an yaşandı. Sarı kırmızılıların üyesi Cahit Göncü, merhum başkan Mustafa Cengiz'e rahmet dilerken, yanlışlıkla eski başkan Dursun Özbek'in de ismini geçirdi. Dursun Özbek ayağa kalkarak "Ben yaşıyorum" ifadelerini kullandı. İşte o dikkat çeken görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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