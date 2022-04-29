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Galatasaray’da seçim olacak mı? Flaş değerlendirme

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak olan seçim öncesi açılan dava sonrası seçimin iptal edileceği iddia edilmişti. Tüm bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu flaş sözlerle değerlendirdi. Çorlu, “Kimse kusura bakmasın ben başkan adaylarını sorumlu buluyorum.” ifadelerini kullandı. İşte o flaş sözler…

29 Nisan 2022 | 08:46
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