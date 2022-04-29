Sabri Sarıoğlu Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı
Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini anlatan Sarıoğlu, dönemin sportif direktörü Cenk Ergün'ün takımdan ayrılması için uğraştığını belirtirken, "Bazılarının kaptanlık sevdası yüzünden ayrıldım" dedi. (GS spor haberi)
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