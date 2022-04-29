Video Galatasaray Videoları Sabri Sarıoğlu Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı

Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini anlatan Sarıoğlu, dönemin sportif direktörü Cenk Ergün'ün takımdan ayrılması için uğraştığını belirtirken, "Bazılarının kaptanlık sevdası yüzünden ayrıldım" dedi. (GS spor haberi)

29 Nisan 2022 | 08:54
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11:39
Sabri Sarıoğlu G.Saray'dan ayrılık sürecini anlattı 29 Nisan 2022 | 12:00
05:27
Galatasaray’da seçim olacak mı? Flaş değerlendirme 29 Nisan 2022 | 12:00
00:46
Hıncal Uluç: Bu seçim Galatasaray'a hiçbir şey getirmez 28 Nisan 2022 | 12:00
04:57
G.Saray'dan teknik direktör hamlesi! 28 Nisan 2022 | 12:00
01:05
G.Saray'da seçim iptali iddiası! "Burak Elmas devam etmek istiyor" 28 Nisan 2022 | 12:00
01:02
G.Saray başkan adaylarına flaş sözler! "Umut göremiyorum" 27 Nisan 2022 | 12:00
00:46
G.Saray'da yetenekler unutuldu! 26 Nisan 2022 | 12:00
00:46
Buruk ile görüşme yapılmadı! İşte sebebi 25 Nisan 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN