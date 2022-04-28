Hıncal Uluç: Bu seçim Galatasaray'a hiç bir şey getirmez
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi hakkında konuştu. Uluç, "Galatasaray'a bu seçim hiç bir şey getirmez" ifadelerinde bulundu.
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