21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den çarpıcı değerlendirme! "Mustafa Cengiz sen kimsin demeye getirdi"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e yönelik flaş açıklamalarını değerlendirdi. Tüzemen, "Siz hocayı tanımıyor muydunuz? Tanıyordunuz. Fatih Terim, içerideki ve dışarıdaki derken isim vermedi. Bu kadar sert konuşmanın bir anlamı yok. 'Sen kimsin?' demeye getirdi. Fatih Terim'le sözleşme uzatmam dedikten sonra devamına bakmamanız lazım. Ne özrü bekliyorsunuz? Çelişkilerle dolu bir açıklama" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.05.2021
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