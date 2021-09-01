Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımda kalacak mı? | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da bu sezon fazla şans bulamayan Mostafa Mohamed konusunda gündeme gelen Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferinin gerçekleşmemesinin ardından en çok merak edilen konu tekrar takıma dönecek mi sorusu oldu. Teknik heyet Mohamed'in performansından memnun değil." dedi.

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