Son dakika Galatasaray haberi: Canlı yayında flaş Mostafa Mohamed sözleri! "Menajerler kafasını karıştırdılar"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Mostafa Mohamed hakkında konuştu. Menajerlerin daha fazla kazanmak için oyuncunun kafasını karıştırdığını ifade eden Dindar, "Fatih hoca bu konu hakkında mutlaka konuşacaktır. 3 kuruşluk komisyon için Mostafa Mohamed'in aklını çeldiler" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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