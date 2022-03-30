Galatasaray'da kulisler hareketlendi! İşte başkanlık yarışında yaşanan son gelişmeler...
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılar, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan’da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan’da gerçekleşeceğini duyurmuştu. Galatasaray’da başkan adaylığı konusunda ve teknik heyetin durumu hakkında son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar…
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