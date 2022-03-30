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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ibra açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmemesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Elmas, "Şu anda söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Önemli olan bu günleri iyi geçirmek. Önemli olan genel kurulun aldığı kararı uygulamak." şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

30 Mart 2022 | 19:27
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