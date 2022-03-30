Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ibra açıklaması!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmemesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Elmas, "Şu anda söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Önemli olan bu günleri iyi geçirmek. Önemli olan genel kurulun aldığı kararı uygulamak." şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Burak Elmas'tan ibra açıklaması! 30 Mart 2022 | 12:00
05:29
04:10
"Galatasaray iç hesaplaşmaların merkezi haline geldi!" 30 Mart 2022 | 12:00
01:25
Fatih Terim başkan adayı olacak mı? 30 Mart 2022 | 12:00
01:34
Torrent ile yollar ayrılıyor mu? 29 Mart 2022 | 12:00
04:33
G.Saray'daki kongreye kimler katılacak? 29 Mart 2022 | 12:00
00:34
İşte G.Saray'ın yeni başkan adayı! 29 Mart 2022 | 12:00
00:58
Elmas'a sert eleştiri! 29 Mart 2022 | 12:00