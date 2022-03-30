GALATASARAY HABERİ - Usta yorumcudan flaş yorum: Galatasaray iç hesaplaşmaların merkezi haline geldi!
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı camiada başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrası seçim heyecanı yaşanıyor. Yaşanan bu süreçle ilgili olarak A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Galatasaray ne yazık ki artık iç hesaplaşmaların merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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