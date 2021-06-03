03 Haziran 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun büyük gelişimi

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktüroğlu, EURO 2020'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.
03.06.2021
ABONE OL

DİĞER
Kerem Aktürkoğlu'nun büyük gelişimi Kerem Aktürkoğlu'nun büyük gelişimi 03.06.2021
Aslan'dan Gedson harekatı! İşte sunulan teklif Aslan'dan Gedson harekatı! İşte sunulan teklif 03.06.2021
Flaş G.Saray sözleri! Transfer daha başlamadı Flaş G.Saray sözleri! "Transfer daha başlamadı" 03.06.2021
Kenan Karaman transferinde flaş gelişme! Kenan Karaman transferinde flaş gelişme! 02.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Terim giderse en uygun aday... "Terim giderse en uygun aday..." 02.06.2021
Ümit Davala ve Levent Şahin Galatasaray'a veda etti Ümit Davala ve Levent Şahin Galatasaray'a veda etti 02.06.2021
Kaan Ayhan tamam sıra Sassuolo'da Kaan Ayhan tamam sıra Sassuolo'da 02.06.2021
Terim'in listesi belli oldu! İkisi milli 3 yıldız... Terim'in listesi belli oldu! İkisi milli 3 yıldız... 01.06.2021
Galatasaray'a sürpriz stoper adayı Galatasaray'a sürpriz stoper adayı 01.06.2021
Çok büyük belirsizlik var "Çok büyük belirsizlik var" 01.06.2021
G.Saray'dan hamle geldi! Emre Akbaba ve Ömer Bayram... G.Saray'dan hamle geldi! Emre Akbaba ve Ömer Bayram... 01.06.2021
Terim Florya'dan ayrılacak! Terim Florya'dan ayrılacak! 31.05.2021
Galatasaray teklifleri değerlendirecek! Galatasaray teklifleri değerlendirecek! 31.05.2021
Mustafa Cengiz: Benim kimseyle iş birliğim yok Mustafa Cengiz: Benim kimseyle iş birliğim yok 31.05.2021
Babel'in aldığı ücret dudak uçuklattı! Babel'in aldığı ücret dudak uçuklattı! 31.05.2021
Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru... Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru... 31.05.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol makinesi! Transfere onay verildi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...
THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör