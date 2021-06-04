04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! "Bütün Galatasaray camiasını..."
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Adayı Metin Öztürk, yaptığı açıklamada "Düşündüğümüz 10 numara var. Hocamızla da paylaşacağız. İsterse hemen kampa yetiştireceğiz. Düşündüğümüz 10 numara Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir isim. Aynı zamanda Türk." ifadelerini kullanmış ve gündemdeki ismin Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürülmüştü. Konuyla ilgili konuşan A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akcan, yıldız oyuncuyla ilgili "Bütün Galatasaray camiasını heyecanlandıracak bir transfer olur." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)
04.06.2021
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