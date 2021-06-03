Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Gedson Fernandes harekatı! İşte Benfica'ya sunulan teklif

19 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek Galatasaray, bir yandan da transfer döneminde geç kalmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için harekete geçti ve Portekiz temsilcisine teklifini sundu. Cimbom'daki son gelişmeleri ve Galatasaray'ın o teklifini A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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