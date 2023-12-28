Galatasaray'da Hakim Ziyech Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek!
Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa final maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku yaşanıyor. Faslı yıldız, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
G.Saray'da Ziyech şoku! 28 Aralık 2023 | 12:00
01:21
"Berabere bitirmek istediler" 26 Aralık 2023 | 12:00
01:53
Djiku - Icardi pozisyonunda penaltı var mı? O isimler yorumladı! 24 Aralık 2023 | 12:00
03:55
Toroğlu yorumladı! Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı var mı? 24 Aralık 2023 | 12:00
02:37
Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" 24 Aralık 2023 | 12:00
04:35
Toroğlu'dan Kartal ve Buruk'a flaş eleştiri! 24 Aralık 2023 | 12:00
05:06
İşte F.Bahçe - G.Saray derbisine dair tüm bilgiler! 24 Aralık 2023 | 12:00
01:23
Flaş derbi yorumu! "İki takım için beraberlik..." 24 Aralık 2023 | 12:00