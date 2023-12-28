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Galatasaray'da Hakim Ziyech Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek!

Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa final maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku yaşanıyor. Faslı yıldız, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

28 Aralık 2023 | 14:59
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