Gürcan Bilgiç'ten Süper Kupa finali tahmini!
Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Mücadele heyacanla beklenirken A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç derbi ile ilgili tahminlerde bulundu. İşte Bilgiç'in sözleri...
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