24 Haziran 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet

Galatasaray yönetimi, Mısırlı forvet Trezeguet için Kasımpaşa ile anlaşma noktasına geldi.. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcu için 7 milyon euro'yu gözden çıkardı...
24.06.2019

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